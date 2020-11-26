Повний локдаун додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП

Введення локдауну в Україні додасть 0,5-0,7% до падіння ВВП. Введення жорстких заходів на два-три тижні більш ефективно, ніж на два дні з перервою на будні.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

"Ми вважаємо, що локдаун на три тижні додасть максимум до 0,5-0,7% до вже існуючого падіння ВВП. Це мінус до того мінусу, який ми вже маємо. Але не більше відсотку в будь-якому разі. Це, звісно, погано. Це боляче. Проте, якщо ми говоримо про життя людей, це вже питання не грошей. Це світоглядне питання, чому ми надаємо пріорітет. Я вважаю, що обговорювати альтернативу життя-гроші, навіть одного життя одного українця та 0,7% ВВП ми не маємо морального права", - висловився він.

Гетманцев неоднозначно оцінює рішення про карантин вихідного дня.

"Проблема таких рішень у тому, що ніхто не знає правильних рішень. Уряд ухвалив таке рішення. Наприклад, Туреччина теж ухвалила рішення про карантин вихідного дня. Правильне чи ні, ну хто знає? Це покаже практика. Я ж прихильник більш жорстких заходів, которі прогнозовано будуть ефективними. Якщо ми говоримо про розрив ланцюжка заражень, то точно ефективніше буде два чи три тижні локдауну, ніж два дні з перервою на робочі. Але уряд - єдиний орган, який може і повинен ухвалювати рішення в такій ситуації", - додав він.

Глава фінансового комітету зазначив, що для підтримки малого та середнього бізнесу продовжує працювати програма "5-7-9".

"Якщо у підприємців є борги, вони перекредитуються по "5-7-9". З урахуванням інфляції у них вийде нульова ставка за цими кредитами. Якщо ми говоримо про допомогу з часткової зайнятості, за мінімальної зарплатою, то це вже є. Ось чому я проти карантину вихідного дня. Тому що проблема карантину вихідного дня полягає у тому, що ми не можемо адмініструвати пільги, які надаємо. Ми не можемо реально перевірити, хто працює, а хто ні, в якому обсязі працює. Якщо ми говоримо про локдаун, то в цьому питанні з локдауном простіше. Президент оголосив ініціативи з підтримки бізнесу та українців в період карантину. Це дійсно достатньо великі фінансові програми і якщо уряд знайде на них засоби, то це буде значна підтримка і бізнесу, і найманим працівникам за рахунок держави. Президент навіть податкові борги до 3000 гривень запропонував списати", - відзначив він.

Нагадаємо, що за введення локдауну висловилися міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Голова уряду Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу і ймовірного карантину на зимові свята.

У МОЗ заявиляли, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив можливість локдауну. Коли саме можуть ввести локдаун, Степанов не сказав. За його словами, поки щоденний приріст кількості хворих залишається в межах 15 тисяч, "медична система працює в достатньо напруженому графіку, але це не критичні речі".