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Альтернативні законопроєкти по Дія City не створять можливостей для масштабування економіки, - заступник голови Мінціфри

Та несуть високі корупційні та шахрайські ризики.

Альтернативні законопроєкти по Дія City не створять можливостей для масштабування економіки, - заступник голови Мінціфри
Александр Борняков
Фото: Макс Требухов

Проведений в Міністерстві цифрової трансформації аналіз альтернативних законопроєктів про створення Дія City показав, що незважаючи на інтеграцію загальних положень основного законопроекту 4303, в документи не були включені необхідні механізми для масштабування цифрової економіки. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації і керівник проєкту Дія City Олександр Борняков.

"Нещодавно до нашого законопроекту 4303, який передбачає створення Дія City, було зареєстровано 2 альтернативних. Мені дуже приємно, що трансформація, яку ми почали, викликає такий жвавий інтерес і бажання долучитися до позитивних змін. Ми проаналізували законопроекти і бачимо, що вони інтегрують загальні положення, викладені в 4303,

за винятком тих, що власне дають основні можливості до масштабування економіки", - поділився заступник міністра.

За словами Борнякова, в альтернативних законопроєктах відсутні положення про захист авторського права, стимулювання венчурної діяльності, окремі інструменти англійського права, створення стартапів, консолідації зусиль IT-спільноти щодо розвитку STEM-освіти. Фактично, пропонується законсервувати нинішню модель роботи IT-сектора без стимулів для подальшого розвитку.

Також законопроєкти 4303-1 і 4303-2 несуть високі корупційні та шахрайські ризики. Це стосується пропозицій про концентрацію повноважень регулятора і верифікатори компаній резидентів Дія City в особі Державної податкової служби.

Можливості для шахрайства з боку недобросовісних компаній створює відсутність в законопроекті 4303-1 певного порядку контролю вимог закону по відношенню до резидентів і умов втрати статусу резидента. У свою чергу законопроєкт 4303-2 створить необхідність позбавлення статусу резидента в адміністративному порядку, що суттєво затягне і ускладнить процес.

"Загальний термін втрати резидентства становитиме місяці, якщо не роки. Як ми бачимо, прийняття будь-якого з альтернативних законопроєктів створює велике підставу для діяльності недобросовісних компаній і дискредитації режиму", - підкреслив Борняков.

Він додав, що Мінціфри працює в постійному діалозі з індустрією і залишається відкритим для обговорення і пошуку рішень.

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