У бюджеті бракує $3 млрд до кінця року, - міністр фінансів

Через те, що Україна досі не отримала запланованих у бюджеті запозичень, до кінця року у кошторисі бракує 3 млрд доларів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю ВВС News Україна.

Водночас він наголосив, що уряд має "план на випадок подій А, Б і В - як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті, по максимуму".

Міністр назвав ситуацію непростою, але контрольованою.

"Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть (локшину), не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складнощі… І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста. Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 млрд доларів США, які були закладені у нас в бюджеті", - заявив він.

Сергій Марченко також уточнив, що називає суму в доларах, бо йдеться про "ті зовнішні запозичення, які наразі не надійшли на наші рахунки".

Коли у червні цього року Україна отримала понад 2 млрд доларів першого траншу за програмою stand-by від МВФ, очікували, що до кінця цього року Київ зможе отримати ще дві порції позики. Проте цього поки що не сталося.

Міністр фінансів також підтвердив прогрес у нинішніх переговорах з МВФ, зокрема, щодо головних параметрів бюджету на наступний рік. Водночас він назвав ще кілька питань, потрібних для того, щоб МВФ відновив кредитування України.

Сергій Марченко не виключив можливості отримання чергової порції позики від МВФ до кінця року, але зауважив, що "більш імовірним сценарієм, я б сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році, у нас буде місія і ці кошти (наступний транш позики. - Ред.) будуть вже в наступному році".

За даними Держказначейства, дефіцит держбюджету в жовтні-2020 становив майже 30,5 млрд грн.