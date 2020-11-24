Марченко заявив про прогрес у переговорах з МВФ

Глава Мінфіну вважає, що навколо переговорів з МВФ є велика кількість спекуляцій.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про прогрес у переговорах з Міжнародним валютним фондом і анонсував швидке внесення проєкту державного бюджету на 2021 рік у Верховну Раду.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наголошую - значний прогрес у процесі переговорів. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій. Зараз перебуваємо на завершальному етапі формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних параметрів у рамках програми партнерства. Найближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі - до Верховної Ради України", - сказав Марченко.

Глава Мінфіну додав, що зараз в інформаційному просторі циркулює багато спекуляцій навколо переговорів з МВФ.

"З огляду на високу інтенсивність переговорів і велику кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, наполегливо рекомендуємо всім брати до уваги виключно офіційні публічні коментарі учасників процесу. Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об'єктивного розуміння і коментування ситуації", - сказав Марченко.

Напередодні позаштатний радник глави Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов повідомив, що траншу від Міжнародного валютного фонду Україна цього року не отримає. Проте держава може досягти домовленостей на робочому рівні, що дасть змогу отримати інші запозичення.

У МВФ заявили, що Україна веде податкову політику "на два фронти".

Ще в листопаді 2018 Міністерство фінансів попередило, що запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток для великих компаній залишить Україну без програми Міжнародного валютного фонду і призведе до дефолту.

Податок на виведений капітал не працює в Україні досі. У жовтні 2020 президент Володимир Зеленський заявив, що час уже ставити крапку в питанні цього податку і він готовий це зробити.