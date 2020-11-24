Радуцький запропонував підвищити акциз на сигарети для фінансування охорони здоров'я

На думку нардепа, пачка цигарок має коштувати в Україні не менше ніж 200 грн.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував підняти акциз на сигарети для забезпечення фінансування сфери охорони здоров'я.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ведення окремого акцизу на міцні спиртні напої, додатковий акциз, але який буде спрямований тільки на охорону здоров’я, він має бути адресний. Додатковий акциз на тютюнові вироби, включаючи електронні цигарки, вейпи й все інше. Ми вважаємо, що пачка цигарок має коштувати в Україні не менше ніж 200 грн. А якщо все ж таки лобі тютюнове не буде сильно втручатися, і парламент підтримає, то ми вважаємо це додатково 6 млрд грн можна зібрати вже в 2021 році", - сказав Радуцький.

За словами нардепа, окрім цього кошти на охорону здоров'я можуть бути взяті з програми великої приватизації. А також, якщо запрацює закон про гральний бізнес, 25% надходжень від грального бізнесу мають бути спрямовані на охорону здоров’я.

Ще одним джерелом фінансування системи охорони здоров'я,на думку Радуцького, може бути система доплат, норма про які була закладена в ст. 5 закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, але не була свого часу підтримана Верховною Радою.

“Система охорони здоров’я України, так само як і інша система охорони здоров’я не може існувати без інституту доплат... Ми розуміємо, що держава має гарантувати 100% населення гарантований пакет, це те, що має фінансуватися через НСЗУ. Але є багато додаткової меддопомоги, яка може фінансуватися коштом добровільного медичного страхування, добровільних внесків”, - сказав депутат.

Він зазначив, що комітет разом з МОЗ та НСЗУ готують законопроєкт, який унормує ці види фінансування, зокрема, будуть запропоновані зміни в податковий кодекс, в кому буде надана пільга або звільнено від податків коштів, які йдуть на закупівлю полісів добровільного медичного страхування як для підприємств, так і для працівників.

"Ми вважаємо, що це додатково може дати в систему охорони здоров'я 20-25% від бюджету", - додав Радуцький.

За його словами, достатнє фінансування системи охорони здоров'я можливо за умови виділення 5% ВВП на програму медгарантій.

Нагадаємо, у вересні МОЗ подавав запит на 296 млрд гривень на фінансування охорони здоров'я в 2021 році. В проекті держбюджету на 2021 рік видатки на охорону здоров'я складуть 190 млрд гривень, з них 123 млрд грн - на реалізацію програми медичних гарантій. На боротьбу з COVID-19 закладено 19 млрд гривень, з них 16 млрд гривень - на надання медпослуг в рамках програми Медгарант, 2,6 млрд гривень - витрати на вакцинацію від COVID-19, 1 млрд гривень - на обладнання робочих місць вчителів технічними засобами для дистанційного навчання.