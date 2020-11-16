Допомога скарбниці «малою кров'ю»: чому українцям не варто боятися підвищення адвалорного акцизу на сигарети

Ми вирішили розібратися в оновних сьогоднішніх міфах навколо адвалору.

Сьогодні в нашій країні адвалор встановлений на рівні 12% і застосовується до сигарет, що коштують більше 51 грн. В Україні не один рік тривають дискусії про те, щоб підняти ставку адвалору, і багато експертів тютюнового ринку підтримують цю ідею , проте категорично проти цього виступають міжнародні тютюнові концерни.

Утім, крім загальної ставки акцизу, є й більш вибірковий інструмент оподаткування – адвалерна ставка. Це змінна частина акцизу, що залежить від ціни на тютюнову продукцію. Що дорожче коштують сигарети, то більший податок із них виплачується.

Простої відповіді на це запитання немає. В Україні і так щороку зростає фіксований акцизний податок. І темпи подорожчання сигарет – давайте говорити прямо – значно випереджають зростання соціально-економічного благополуччя українців. Якщо зараз позапланово ще підняти планку акцизу, це лише спровокує чергову хвилю соціального напруження та подальше зростання тіньового ринку контрафакту.

Навколо тютюнових акцизів завжди було багато суперечок і спекуляцій. Не дивує: до 80% вартості сигарет – це податки. Сьогодні, в умовах пандемії COVID-19, у багатьох виникає логічне запитання: чи можливо за рахунок тютюну забезпечити додаткові надходження в неабияк спустошену за останній рік українську казну.

Фото: предоставлено автором

Європейський досвід

Сьогодні чути окремі заяви, що адвалорна ставка в європейських країнах показала свою неефективність і багато хто поступово відмовляється від цієї «складної» системи оподаткування.

Однак насправді ситуація має дещо інший вигляд. За словами представника компанії Imperial Tobacco Олега Стрекаля, в європейських країнах, залежно від особливостей ринку, існує різний підхід: «В Італії ставка адвалору становить 50-51%, а в Швеції тільки 1%».

«Але якщо ми візьмемо, грубо кажучи, «температуру по лікарні», то середня ставка адвалору в Європі – приблизно 22%», – розповів він в інтерв’ю ZIK.

Таким чином, якщо в Україні все ж таки вирішать підвищити адвалорну ставку з нинішніх 12% до, наприклад, 16% або навіть 20%, це ніяк не суперечитиме європейським підходам.

Економічний ефект і соціальна справедливість

Критики адвалору стверджують, що цей інструмент призводить до появи нерівних умов на ринку – дорогі сигарети стають дорожчими, а дешеві не змінюються в ціні. Це нібито провокує відтік споживачів у дешевший сегмент. Але чи так це?

За оцінками Світового банку, в Україні 7,2 млн курців. Із них приблизно 3 млн – це споживачі дешевого сегменту сигарет. В умовах карантину, коли багато хто втратив роботу або отримує неповну зарплату, для цих 3 млн курців сигарети і так уже стали дорогим задоволенням, задля якого доводиться заощаджувати на чомусь іншому. Для цієї категорії будь-яке подорожчання сигарет – відчутний удар по сімейному бюджету.

А от для споживачів сигарет преміумкласу подорожчання на кілька гривень навряд чи буде відчутним. Людина, яка курить сигарети за 60 грн, не перестане їх курити, якщо вони раптом трохи подорожчають, і не почне купувати куриво дешевше, щоб заощадити.

З погляду соціальної справедливості, підвищення адвалорної ставки здається більш ніж прийнятним.

Крім того, не варто забувати, що виробники сигарет преміумкласу – а це міжнародні тютюнові концерни – мають у своєму портфелі й сигарети дешевшого сегмента, що не підпадають під дію адвалору.

Про які нерівні умови на ринку в такому випадку йдеться? Це питання, скоріше, риторичне.

Ціна на сигарети та здоров'я

Мабуть, найскладніший аспект – це питання здоров'я. Про шкоду сигарет відомо всім, попередження про це розміщене на кожній пачці.

Найпростіший спосіб боротьби з курінням – піднімати ціну та робити сигарети менш доступними. Але як бути із тими курцями, які вже є. З солдатами на фронті, лікарями «швидких», роботягами, пенсіонерами… Цей список можна продовжувати і продовжувати. Не всі можуть кинути курити. Що їм робити в разі подальшого зростання цін навіть на найдешевші сигарети? Вихід один – ще більше заощаджувати на продуктах харчування та купувати контрафакт незрозумілої якості. Від нього нічого доброго здоров'ю не буде.

Та й саме твердження, що наявність дешевого курива на ринку забезпечує приріст нових курців, вельми спірне.

Здебільшого курити починають не з дешевих сигарет – вони занадто низької якості, щоб сподобатися курцеві-початківцю, навіть навпаки – перша затяжка «Примою» може на все життя відбити бажання до тютюну. У більшості випадків курити починають із дорогих сигарет. І лише потім, якщо шкідлива звичка затягує, а фінанси не дозволяють, люди переходять на дешевшу продукцію.

Тож подорожчання дорогих сигарет уже точно ніяк не впливає на зростання кількості курців, скоріше за все, навпаки.

Треба відзначити, що в 2000-х в Україні спостерігався стійкий тренд на підвищення адвалорної ставки. Це чомусь сьогодні замовчують. Хоча в 2010–2013 роках адвалор перебував на рівні 25%. Однак у 2013-му ставку різко знизили до 12%. Що спричинило її різке зниження, досі залишається загадкою.

Відтоді було кілька спроб підвищити адвалорну ставку, але щоразу міжнародним тютюновим корпораціям вдавалася блокувати подібні ініціативи.

Зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3044а-1, у якому пропонується підвищити ставку адвалору з 12% до 16%. Економічний ефект автори документа оцінюють у 3,5 млрд грн додаткових надходжень до бюджету на рік.

• Чи потрібні ці гроші сьогодні країні? Безумовно, так!

• Чи вдарить підвищення адвалору по простих людях? Ні!

• Чи є ризик збільшення тіньового сегмента? Ні!

Усе має такий вигляд, наче це саме той випадок, коли держава «малою кров'ю» може хоч частково поправити своє фінансове становище, що похитнулося від коронакризи.

Утім, тютюновий картель знову зробить усе, щоб заблокувати підвищення адвалору та зберегти наявний на українському ринку статус-кво, який цілком влаштовує міжнародні тютюнові компанії. Адже одночасне зростання цін на всі сегменти сигарет поступово видавлює з ринку невеликих конкурентів – вітчизняних виробників, які сьогодні забезпечують недорогою продукцією простих українських курців.