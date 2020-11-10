Поставлена задача повысить надои

Дело не в жажде бесконтрольности! Дело в стоимости самих регистраторов и их обслуживания, в связанных с этим проверках, которые всегда тормозят нормальную работу, и неизбежных при таких проверках злоупотреблениях.

Почему ФОПам нужна отсрочка обязательности РРО для тех, кому они сейчас не обязательны?

Фото: zoda.gov.ua

Именно за счастье простоты учета и за еще большее счастье не видеть проверяющих, а общаться с представителями государства максимально мало ФОПы и переходят на упрощенную систему, где уплачивают, хоть и невысокие (относительно) % в качестве единого налога, но больше, чем гиганты, у которых налоговые цифры хоть и больше, но отрицательны: для обложения прибыли — убыток, для НДС — им еще часто должны возмещение, в связи с которым опять же почти всегда коррупция (то ли потому что его преступно дорисовывают, то ли потому что его, когда оно честное, недодают).

Вот на это счастье простоты и покушаются, причем в самое трудное — коронавирусное — время, когда совсем туго и с работой, и с доходом, потому что все вокруг тоже без работы.

При этом, как всегда, негласный общественный договор «большим — офшоры, малым — единый налог» нарушают снова именно во второй части, убирая из упрощения простоту, вся же антиBEPS-борьба с «крупным хищником» ведется неумело, неэффективно, нехотя и символически.

В общем, ходить по-большому они еще не умеют и боятся, а по-маленькому — уже привычно. Да и «бесплатные активисты» всегда помогут, а то путаются всякие ФОПы под ногами у «нормальных», мешают повышать цены.

А теперь догадайтесь с 3 раз, с кого они бы наскребли Родине больше: обижая маленьких или покусывая больших — где спрятаны настоящие деньги?

Где честные «надои» выше?

Так что — не там ищут и не тех доят. Если ищут таки государству, если всё — ради людей.

Может, кому-то просто надо продать доильные аппараты?