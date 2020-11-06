Трансплантологія: чому українці продовжують оперуватися за кордоном

Майже рік тому парламент ухвалив розроблені Комітетом з питань здоров’я нації зміни до законодавства, які нарешті дали старт розвитку трансплантології в Україні. Час підбити перші підсумки.

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Найголовніше, що операції з пересадки органів в Україні вже проводяться – з 1 січня по 25 жовтня цього року українські лікарі зробили 84 такі операції. З них 67 – трансплантація нирки (12 трансплантацій від посмертного донора), 12 – печінки, 5 – серця та одна - підшлункової залози. Станом на кінець жовтня вже 20 медичних закладів отримали ліцензію на проведення трансплантації. Ще весною пацієнтів, наприклад, з Сумської області, доводилось везти на операцію в Київ. Тепер пересадку нирки можуть провести в Сумах.

Уряд затвердив тарифи на трансплантацію – пересадку органів та їхнє перевезення. Тепер кожен медичний заклад знає, яку суму отримає за проведену операцію. У перспективі ці тарифи стануть базою для розрахунку НСЗУ вартості медичної послуги з пересадки органів.

У вересні Кабмін створив Центр трансплант-координації, що має контролювати діяльність медзакладів, які займаються трансплантацією.

Також Уряд зробив важливий крок для збільшення бази потенційних донорів - ухвалив фіксацію згоди на посмертне донорство у водійських правах. Посвідчення нового зразка почнуть видавати навесні наступного року.

Але, зрозуміло, що нам потрібно рухатись набагато швидше. Згідно інформації, яку Комітету надав МОЗ, наразі близько 5 тисяч важкохворих пацієнтів в Україні потребують пересадки органів. У 2019 році за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» профінансовано 211 трансплантації нирки, але прооперовано лише 27 пацієнтів. Ще 163 людини у черзі. На операції за кордоном витрачається щорічно понад 1 млрд грн. А проблема не вирішується. Вочевидь, єдиний спосіб допомогти хворим – проводити більше операцій.

Що ж потрібно зробити, щоб кардинально збільшити кількість трансплантацій?

- ЄДІСТ

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) – це те, без чого операції з трансплантації залишаться поодиноким явищем. ЄДІСТ дозволяє формувати донорські пари та чергу пацієнтів. Без реєстру сьогодні держава навіть не може порахувати точну кількість пацієнтів, що потребують трансплантації органів. Термін запуску ЄДІСТу декілька разів переносився. Міністр охорони здоров’я публічно пообіцяв, що реєстр запрацює з 1 січня 2021 року, як це передбачено законодавством. З наступного року операції з пересадки органів проводитимуться тільки через цей реєстр. Якщо не запрацює ЄДІСТ, то операції проводитись не будуть. Раджу колегам з МОЗ прискорити його розробку та наповнення. Поки що ситуація незрозуміла. І повідомлення про якісь кримінальні справи оптимізму не додають.

- Збільшення фінансування

На 2020 рік на пілотний проєкт з трансплантації в бюджеті закладено 112 млн грн. Наступного року ми плануємо виділити 585 млн грн, що дозволить збільшити фінансування пересадки органів вп’ятеро. Крім того, Кабмін має бути готовим своєчасно перерозподілити кошти з тих, що виділені на лікування за кордоном на операції в Україні (щойно наші медичні заклади зможуть збільшити кількість операцій). Тим більше, що операції в нас коштують в 3-4 рази дешевше, ніж в інших країнах.

- Інвестиції у матеріально-технічне забезпечення

Трансплантологія – приваблива галузь для інвесторів. Сьогодні громадські організації повідомляють, що у лікарнях не вистачає апаратів для встановлення факту смерті мозку донорів. Медичні заклади за підтримки держави мають активніше залучати механізми державно-приватного партнерства, зокрема, для закупівлі коштовного обладнання. Водночас для інвестора потрібно створити умови. Для початку – запустити ЄДІСТ з базою донорів та пацієнтів.

- Розбудова професійної освіти

За даними МОЗ, 2019 року за спеціальністю «трансплант-координатор» пройшли підготовку 53 особи, в цьому році - 35 осіб, за спеціальністю «трансплантологія» за 2019 рік - 4 особи, в цьому році - 14 осіб. В медичних закладах Львова, Дніпра та Луганської області заявки на проходження навчання за цими спеціальностями не надходили. Ми бачимо, що у медичних закладах немає масової підготовки спеціалістів. Охочих – одиниці. В той час як для розбудови та масштабування сфери трансплантології потрібні сотні спеціалістів. Держава має провести відповідну роботу, залучити більше медиків та студентів до навчання за цими напрямками.

- Активна інформаційна кампанія

Для розвитку посмертного донорства держава повинна проводити активну інформаційну кампанію. Сьогодні у країні близько 20% громадян готові стати посмертними донорами. Наприклад, в Іспанії таких 80%, в США – 90%. Поки що я не бачу, щоб почалась реалізація норми закону про необхідність проведення інформаційної кампанії.

Президент поставив завдання – розвинути систему трансплантології до того рівня, щоб країна могла забезпечити потребу в операціях для українських пацієнтів. В нас є фахівці високого рівня, здатні проводити операції з пересадки органів. Є законодавство, що дозволяє розвивати галузь. Необхідна лише повноцінна інфраструктура та державна підтримка.