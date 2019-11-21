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В Украине впервые провели пересадку почки в районной больнице

Пациенткой стала 34-летняя женщина, которая три года ждала операцию.

В Украине впервые провели операцию по пересадке почки в районной больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Операцию провели в Ковельском городском территориальном медицинском объединении, которое 19 сентября стало первой за двадцать лет больницей, получившей лицензию по трансплантологии.

Первой пациенткой стала 34-летняя женщина с хронической болезнью почек V степени. Они шесть лет получала сеансы гемодиализа и три года стояла в очереди на пересадку в Запорожье. Донором стал муж пациентки.

Операцию шесть месяцев готовила команда урологов, анестезиологов, хирургов, трансплант-координатора и юристов.

Пересадка прошла успешно, супруги чувствуют себя хорошо.

Минздрав отмечает, что до сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах провели небольшое количество пересадок, тогда как потребность - около 3 тысяч операций в год.

Напомним, что Министерство здравоохранения заявляло, что развитие трансплантологии является приоритетом для Украины.

В мае 2018 Верховная Рада приняла новый закон о трансплантации органов, сохранив норму о том, что донор должен предоставлять на нее письменное разрешение.

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