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Скалецкая: увольнение Загрийчука может быть не последним

"Одно дело быть практикующим врачом, другое - работать в министерстве".

Скалецкая: увольнение Загрийчука может быть не последним
Фото: Макс Левин

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что увольнение ее заместителя Михаила Загрийчука может быть не последним.

Об этом она сказала в четверг на встрече с журналистами.

"Одно дело быть практикующим врачом, другое - работать в министерстве, писать нормативные акты, общаться с журналистами. В таком турборежиме работать, как у нас сейчас в министерстве, могло быть больше стрессом для врача, и это (его работа - LB.ua) было не всегда эффективно. Потому принятое за короткое время решение уйти - это очень хорошо", - сказала министр.

Также Скалецкая сказала, что это может быть не последнее увольнение. По ее словам, заместители получили карт-бланш, когда пришли в министерство, но не все его вполне используют.

Напомним, Кабинет министров 20 ноября уволил Михаила Загрийчука с должности заместителя министра здравоохранения по собственному желанию.

В комментарии LB.ua он сказал, что у него возникли существенные разногласия с министром и ее командой по теме трансформации системы здравоохранения в целом и системы трансплантации в частности.

"Я не разделяю некоторые подходы. Мой подход к трансформации системы здравоохранения как медика, как врача кардинально отличается от подхода юриста. Любая реформа невозможна, если ты не общаешься с врачебным сообществом, коллективами медиков, пациентами. Из министерского кресла реформу сделать невозможно", - сказал Загрийчук.

Он собирается вернуться к работе в Институте Шалимова. 

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