Замглавы Минздрава Михаил Загрийчук прокомментировал своё увольнение (обновлено)

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук уволился после публичного конфликта с государственными служащими министерства, который произошел в сентябре.

"По Загрийчуку. Он действительно подал заявление на увольнение, и министр инициировала рассмотрение этого вопроса на заседании правительства. Мы действительно приняли решение о том, чтобы удовлетворить заявление Михаила и он прекращает работать в команде Зоряны", - сказал на брифинге в среду премьер-министр Алексей Гончарук.

ОБНОВЛЕНИЕ. Михаил Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что у него возникли существенные разногласия с министром и ее командой по теме трансформации системы здравоохранения в целом и системы трансплантации в частности. "Я не разделаю некоторые подходы. Мой подход к трансформации системы здравоохранения как медика, как врача кардинально отличается от подхода юриста (министр Зоряна Скалецкая - юристка - LB.ua), - сказал Загрийчук. - Любая реформа невозможна, если ты не общаешься с врачебным сообществом, коллективами медиков, пациентами. Из министерского кресла реформу сделать невозможно".

Загрийчук также рассказал, что старый конфликт с руководителями директоратов Минздрава давно исчерпан. "Мы нашли общий язык и у нас прекрасные отношения. Да это и не был конфликт, он был раздут. У меня к ним не осталось никаких претензий, и у них ко мне, надеюсь, тоже", - рассказал Загрийчук.

Он собирается вернуться к работе в Институте Шалимова.

Напомним, в сентябре мы писали, что новая команда Минздрава и конкретно Загрийчук добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Уляна Супрун. В частности, под угрозу увольнения попали директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года, а также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая выиграла конкурс в ноябре 2018 года. Но увольняться Литовченко и Сухорукова отказались.