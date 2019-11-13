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Наличие "Корвалола" разных производителей стимулирует конкуренцию, - эксперты

В качестве примера приведены напитки "Кока-Кола" и "Пепси-Кола".

Наличие "Корвалола" разных производителей стимулирует конкуренцию, - эксперты
Фото: 24 Канал

Пока на украинском фармацевтическом рынке есть "Корвалол" разных производителей, это стимулирует конкуренцию и гарантирует доступные цены на популярный препарат. Об этом пишет "Юридическая газета" в статье "Дело в стиле ретро", которая посвящена судебному спору между фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница" за лекарственный бренд "Корвалол".

Газета приводит в пример напитки "Кока-Кола" и "Пепси-Кола". "Пока оба гиганта производят "колу", конкуренция стимулирует их тщательно следить за качеством, заставляет изобретать все новые искрометные маркетинговые ходы, а главное – удерживает от повышения цен на продукцию. Потребители от такой конкуренции только выигрывают", - пишут авторы статьи.

Журналисты отмечают, что "Корвалол" - не единственный советский бренд, который попытались монополизировать после распада СССР. Газета упоминает судебные дела вокруг торговых марок "Жигулевское", "Дружба", "Янтарь" и Stolichnaya.

"Все судебные кейсы завершились не в пользу частных монополистов", - подчеркивает издание.

Газета упоминает о суде за еще один советский лекарственный бренд, "Цитрамон", но подчеркивает, что этот суд существенно отличается от дела "Корвалола".

"Напомним, "Дарница" в этом году выиграла иск против харьковской компании "Здоровье" и добилась отзыва госрегистрации препарата "Цитрамон-Здоровье". Но претензия заключалась не в самом бренде "Цитрамон", а в сходстве дизайна упаковки: коробка харьковского препарата почти полностью копировала дизайн упаковки препарата "Цитрамон-Дарница", - объясняют журналисты.

Авторы статьи полагают, что затяжные споры за нематериальные активы могут повториться, если в Украине не появится специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности, где будут работать профильные специалисты.

"Остается надеяться, что специализированный суд, предусмотренный судебной реформой, появится в Украине раньше, чем судебные процессы по ретро-бренды станут обыденным явлением. И "Корвалол" разных производителей будут мирно стоять рядом на полках аптек, как стоят в супермаркетах "Кока-Кола" и "Пепси-Кола", - заключает газета.

Как сообщалось, "Корвалол" появился в СССР в 1959 году как аналог немецкого лекарства "Валокордин". Регистрационные удостоверения на его производство имели 70 советских заводов. Тем не менее, "Фармак" считает себя единственным законным правообладателем советского бренда и добивается отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница".

Суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Но в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

30 октября 2019 года Хозяйственный суд Киева отказал "Дарнице" в удовлетворении иска. Но "Дарница" сочла решение суда необоснованным и намерена его обжаловать.

Эксперты фармрынка отмечали, что победа "Фармака" в этом деле может иметь негативные последствия для украинских пациентов, поскольку монополия одного производителя приведет к повышению цены на "Корвалол".

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