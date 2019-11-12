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У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак

Мазур сообщила о начале борьбы с заболеванием.

У телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Алла Мазур
Фото: facebook.com/1plus1.AllaMazur

Телеведущая ТСН на канале "1+1" сообщила, что у нее диагностировали рак.

"У меня обнаружили злокачественную опухоль. Они, оказывается, есть бессимптомные. И я - начинаю бороться", - написала Мазур на своей странице в фейсбуке.

"Благодарна себе, что все же нашла время для осмотра. Благодарна украинским врачам, которые вовремя отправили на биопсию: выполнив международный протокол... И рассказываю, чтобы вдохновить каждую украинскую женщину - особенно после 45-ти - проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год. И сделать это - безотлагательно", - написала телеведущая.

Алла Мазур призвала женщин относиться к себе внимательно, проверяться, желательно - несколькими способами и даже в нескольких учреждениях. "Тогда шансы на здоровую жизнь значительно возрастают", - подчеркнула она.

Сообщать другие подробности телеведущая не стала. "Борьба началась, и я уже ощутила: путь будет непростым. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему - пусть и через некоторое время - будет о победе", - добавила Алла Мазур.

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