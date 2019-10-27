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У политзаключенного крымского активиста Чапуха диагностировали онкозаболевание, - адвокат

66-летний Асан Чапух находится в Крыму под домашним арестом.

У политзаключенного крымского активиста Чапуха диагностировали онкозаболевание, - адвокат
Асан Чапух

У фигуранта крымского дела "Веджие Кашка" Асана Чапуха диагностировали онкологическое заболевание. Об этом рассказал адвокат Айдер Азаматов, пишет "Крым.Реалии".

По его словам, Асан Чапух до сих пор находится в съемной квартире, где ему вынесена мера пресечения - домашний арест.

"За время пребывания в СИЗО и под домашним арестом у моего подзащитного кардинально ухудшилось состояние здоровья. Он неоднократно ложился в больницу, проходил обследование и лечение и, как мне он сам сообщил, у него диагностирован рак, онкологическое заболевание. Он уже прошел три курса химиотерапии и проходит сейчас. Впереди еще столько же", - рассказал адвокат.

По его словам, ранее Чапух жаловался, что пребывание под домашним арестом в съемной квартире не лучшим образом влияет на его здоровье.

Попытки изменить адрес пребывания Чапуха не увенчались успехом, отметил адвокат.

Напомним, крымскотатарского активиста Асана Чапуха задержали 23 ноября 2017 года. Ему и еще троим крымским татарам (Казиму Аметову, Руслану Трубачу и Бекиру Дегерменджи) инкриминируют обвинение в вымогательстве по "делу Веджие Кашка". В 2018 году Чапух шесть дней держал голодовку из-за того, что ему не предоставляли должного лечения.

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