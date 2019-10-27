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Венецианская комиссия приехала в Украину оценить внедрение закона о языке

Заключение экспертов представят в декабре.

Венецианская комиссия приехала в Украину оценить внедрение закона о языке
Фото: Макс Требухов

Венецианская комиссия (Европейская комиссия "За демократию через право") находится в Украине с визитом, целью которого является изучение внедрения закона о языке. Об этом сообщили в МИД.

Комиссия прибыла в Украину еще 25 октября.

"Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Венецианская комиссия примет на своем 125-м пленарном заседании в декабре этого года", - говорится в сообщении.

Заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь, который принял делегацию, сообщил представителям комиссии, что порядок применения языков коренных народов и национальных меньшинств Украины будет определяться новым законом о нацменьшинства, который представят на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, Рада приняла закон о языке 25 апреля. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля. 15 мая президент Петр Порошенко подписал закон.

20 мая Совет безопасности ООН отказался рассматривать украинский закон о языке по требованию России.

Закон о языке предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

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