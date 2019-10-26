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Секретарь СНБО Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности

Ранее эту должность занимал Александр Данилюк.

Секретарь СНБО Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности
Фото: antikor.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом говорится в указе №771 от 25 октября, обнародованном на официальном сайте главы государства.

Ранее эту должность занимал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

Отмечается, что указ вступает в силу с дня его обнародования.

Напомним, 21 октября Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка.

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