Зеленский назначил замсекретаря СНБО ​экс-начальника департамента киберполиции Демедюка

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Демедюка.

Об этом говорится в указе президента №765 от 21 октября.

"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.

До назначения в СНБО Демедюк работал начальником департамента киберполиции. Ранее он также был начальником управления борьбы с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

Напомним, ранее, 18 октября, Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО.

15 октября Зеленский Зеленский включил в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова и нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.

Предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк исключен из состав СНБО, а вот бывший глава СВФ Владислав Бухарев остался. Он теперь утвержден там как первый заместитель главы СБУ.