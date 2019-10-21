"Славянск" и "Старобельск" приплыли на сухогрузе.

Ночью 21 октября в порт "Одесса" зашел американский сухогруз Ocean Freedom, он доставил два катера типа Island, подаренные Украине американцами.

О прибытии судна сообщил в фейсбуке руководитель мониторингового проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Бывший президент Петр Порошенко, при котором состоялась передача этих катеров Украине, прокомментировал событие, выразив радость по поводу того, что "в наш флот поступило долгожданное и качественное пополнение".

По его словам, два патрульных катера в скоро станут в ряды украинских военно-морских сил для охраны государственных границ.

Напомним, американские патрульных катера Drummond и Cushing были переданы Украине в сентябре 2018 года. В течение года они оставались в США на переоснащении.

Катера получили названия "Славянск" (P191) и "Старобельск" (P190).