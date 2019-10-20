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Выведенных из Сирии американских солдат перебросят в Ирак

С Ираком уже согласовали отправку на запад страны более 700 военных.

Выведенных из Сирии американских солдат перебросят в Ирак
Выведенных из Сирии американских солдат перебросят в Ирак
Фото: americanspecialops.com

Соединенные Штаты планируют направить в Ирак военнослужащих, которых выводят из Сирии. Об этом в воскресенье сообщил министр обороны США Марк Эспер, передает агентство Associated Press.

По его словам, с Ираком уже согласовали отправку на запад страны более 700 военных, которые покидают Сирию. Планируется, что американские военнослужащие в Ираке продолжат выполнять операции против боевиков Исламского государства.

"Одна из [миссий] помочь защитить Ирак, а вторая - осуществить миссию по противодействию ИГ", - сказал Эспер американским журналистам, сопровождавшим его на борту самолета в ходе поездки на Ближний Восток.

При этом он отметил, что ситуация может измениться, но пока США будут действовать согласно оглашенному им плану. Эспер добавил, что вывод американских войск займет недели, а не дни, и будет безопасным и продуманным.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился о выводе тысячи американских военнослужащих из Сирии. Около 200-300 военных останутся на базе Эт-Танф в Сирии на границе с Ираком.

В Ираке находятся более пяти тысяч американских военнослужащих в рамках соглашения между двумя странами.

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