Каталония на пороге новой революции

После того как Верховный суд Испании приговорил лидеров каталонских сепаратистов к лишению свободы на срок от девяти до тринадцати лет, весь регион превратился в кипящий революционный котёл. Согласно предварительным оценкам, в протестах принимают участие от 220 до 250 тысяч человек. Люди стекаются со всех округ в Барселону для оказания сопротивления испанским властям. И снова звучит один слоган: «Независимость Каталонии».

Фото: EPA/UPG Во время протестов в центре Барселоны, 15 октября 2019.

На острие революции

Сейчас по дороге к столице автономии перекрыты авто- и железнодорожные пути, митингующие поджигают автомобили, заблокирован местный аэропорт. В эти минуты проходят массовые столкновения с полицией. Как сказал в интервью телеканалу La Sexta министр внутренних дел Каталонии Мигель Буча, такого высокого уровня насилия в регионе еще не было: «Конечно, они никакие не сепаратисты, они преступники, которые применяют насилие».

Вновь звучат призывы к проведению референдума у о независимости региона от Испании – точно такие же, как в 2017 году, когда часть каталонцев безуспешно попыталась отделиться от Королевства.

Глава региональных властей Ким Торра заговорил о необходимости проведения плебисцита в ближайшие два года: «Мы еще вернемся к урнам для голосования по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить этот законодательный срок путем подтверждения независимости».

На самом деле ещё да года назад было понятно: через какое-то время – невзирая на неудачу при проведении прошедшего референдума – жители автономия рано или поздно снова заговорят о независимости от Испании. Причина закономерна: за предоставлением частичной свободы всегда следует революция за независимость. Это то, что не понимают во многих столицах: от Лондона и Мадрида до Нью-Дели и Пекина.

Для активного протеста у каталонцев есть две важные составляющие: сепаратисты, сумевшие когда-то добиться автономии, и крепкая экономическая база. Каталония – это довольно богатый регион, который вынужденно кормит менее стабильные в финансовом плане испанские земли.

В Каталонии проживает 16% от всего испанского населения которое формирует 19% национального ВВП и больше четверти всего испанского экспорта. В каталонском городе Таррагона расположен один из главных европейских центров химической промышленности.

Фото: EPA/UPG Марш протеста от города Берга до Барселоны против приговора Верховного суда Испании лидерам, выступающим за независимость Каталонии, 16 октября 2019

Впрочем, экономическая ситуация в автономии выглядит неоднозначно. Расходы в Каталонии превышают доходы. Общий долг автономии составляет порядка 77 млрд евро, то есть 34,4% ВВП всего региона. Причем 52 млрд евро из этих денег каталонцы должны Испании.

Всё это привело к тому, что уровень поддержки идеи независимости постепенно падал. Во всяком случае до посадок лидеров сепаратистского движения.

Опасность же ситуации заключается не в самом протесте и сжигании покрышек. Важно другое: всё это происходит на фоне опасных для Европы событий и постепенного усиления влияния национализма, праворадикальных движений и отдельных игроков – таких, как Россия. Все они обязательно воспользуются ситуацией в Каталонии для дальнейшего усугубления раскола внутри Европы.

Зачем России Каталония

Желание у каталонцев отделиться от Испании появилось не сегодня. Период борьбы наличествует условно столетие.

Одной из наиболее трагических попыток отделения от Испании, стали события во время гражданской войны, когда Барселона объединилась с центральным республиканским правительством в противостоянии Франко, и проиграла.

Те события породили два немаловажных на сегодня обстоятельства. Во-первых, центральная испанская власть достаточно жестко обошлась с проигравшими войну республиканцами, что привело к исторически негативному восприятию Мадрида. А, во-вторых, регион повернулся более в сторону Советского Союза.

Кремль всегда интересовала Испания и те сепаратистские движения, которые существовали на её территории. Баскское движение, например, было активно связано с московскими коммунистами. И современная Россия проявляет заинтересованность к событиям во всё той же Каталонии.

Фото: EPA/UPG Стычки полиции и простестующих в Барселоне, 19 октября 2019.

Не стоит далеко ходить: можно вспомнить события двухлетней давности. Согласно отчёту 2017 года испанской разведки, было доказано «присутствие активистов, спонсируемых российскими учреждениями, в освещении в СМИ конфликтной ситуации, которая сложилась в Каталонии в 2017 году в результате уклонения от действующей конституционной законности отдельных каталонских автономных учреждений». Здесь имеется в виду участие российских спецслужб в разжигании ситуации внутри региона во время референдума о независимости.

Данные этого расследования подтвердили министры обороны и иностранных дел Испании. Они заявили о наличии доказательств, свидетельствующих о том, что «российские государственные и частные организации использовали Twitter, Facebook и другие интернет-ресурсы, рекламируя сепаратистское движение и пытаясь склонить общественное мнение в пользу отделения Каталонии. Как заявила глава Минобороны Королевства Марии Долорес де Коспедаль: «На данный момент нам известно, что в значительной степени это исходило с российской территории».

Это не означает, что Россия стоит за всеми теми протестами и митингами, которые происходят в Каталонии. Она просто является одной из заинтересованных сторон. Параллельно с ней выгоду получают европейские правые, националисты, отдельные западные миллиардеры-промышленники, различные политтехнологи, в том числе и американские.

Смысл же любой революции или борьбы за независимость только в одном – в получении власти и денег. Однако всегда важно, кто эту власть помогает заполучить. Отсюда и активность российских спецслужб, праворадикальных сил и различного западного капитала.

Зачем разжигать пожар в Каталонии?

В Европе всё началось после начала войны в Украине, референдума в Шотландии и старта Brexit. Сейчас всё повторяется: Киев начинает новые переговоры с Москвой о реализации Минска, шотландские националисты заявили о повторном плебисците о независимости региона, британцы – невзирая на временную заморозку Brexit – вновь перешли к активному обсуждению выхода из состава ЕС.

Фото: EPA/UPG Сторонники брексита митингуют под зданием парламента в Лондоне, 15 января 2019.

Мы вновь наблюдаем, как постепенно формируется зона турбулентности в Европе. С снова-таки всё это происходит на фоне американских выборов – в то время, когда Вашингтон ответить не сможет. Да ему откровенно сейчас и не до этого.

Испания, конечно, умеет справляться с сепаратистами и террористами: ярчайший премьер – самороспуск радикальной организации ETA. Однако если волна национализма накроет всю Европа, где также вскоре пройдут политические пертурбации, Мадрид может не устоять.

Украине на фоне этого всего необходимо внимательно следить за событиями в Каталонии. Как показала практика, ослабление Европы приводит к усилению позиций России и праворадикальных течений.