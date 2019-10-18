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Глава Каталонии предложил провести новый референдум о независимости

В Конституционном суде Испании предупредили о правовых последствиях.

Глава Каталонии предложил провести новый референдум о независимости
Хоаким Торра
Фото: EPA/UPG

В Каталонии необходимо провести новый референдум о независимости региона, считает глава Женералитата (правительства) Каталонии Жоаким Торра.

Об этом он заявил 17 октября, выступая в каталонском парламенте, передает ВВС.

По его словам, при определенных условиях референдум может быть проведен до окончания каденции действующего парламента Каталонии - то есть до 21 декабря 2021 года.

Торра подчеркнул, что приговоры, вынесенные каталонским лидерам, не помешают проведению референдума.

Тем временем, в Конституционном суде Испании заявили, что попытки лидеров Каталонии инициировать второй референдум о независимости региона будет иметь правовые последствия.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость проголосовали 90,18% каталонцев, против - 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании признали его незаконным, а декларацию о независимости Каталонии, объявленную после референдума, аннулировали.

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