Оппозиция Британии раскритиковала новое соглашение по Brexit

"Эти предложения могут спровоцировать гонку на дно".

Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин не поддержал новое соглашение по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Корбин считает, что новое соглашение еще хуже, чем подписанное предыдущим премьером Терезой Мэй.

«Эти предложения могут спровоцировать гонку на дно в отношении прав и защиты: поставить под угрозу безопасность продуктов питания, сократить экологические стандарты и права работников и открыть нашу государственную систему здравоохранения для поглощения частными корпорациями США», - заявил лидер лейбористов.

Корбин считает, что соглашение не объединит страну и должно быть отклонено, а единственным выходом является повторный референдум по Brexit.

Лейбористская партия - одна из двух ведущих политсил Великобритании. У нее 257 мест в парламенте.

Напомним, что Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС к 31 октября, даже без договора. Он пообещал осуществить Брекзит без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из неё положение о "бэкстопе".

Вчера сообщалось, что правительство премьер-министра Бориса Джонсона впервые признало, что попросит ЕС об отсрочке Brexit в случае если не удастся заключить соглашение. Ранее Джонсон заявлял, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit".