Трамп заявил, что турецкая операция в Сирии - не проблема США

Президент США Дональд Трамп заявил, что турецкая операция на северо-востоке Сирии – не проблема США.

Об этом он сказал, выступая в среду утром в Овальном кабинете вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает Голос Америки.

Трамп добавил, что не видит проблемы в том, что Россия оказывает поддержку Дамаску, и отметил, что курды, защищающие свою территорию от турецких сил, "не ангелы".

"И республиканцы, и демократы резко критикуют решение Трампа отвести американские войска из района, где идет турецкая операция против курдов, которые были союзниками США в борьбе с «Исламским государством»", - говорится в сообщении.

Трамп также сказал журналистам, что лучше вводить санкции против Турции, чем вовлекать американские войска в конфликт.

Позже в ходе совместной пресс-конференции президентов США и Италии, Трамп заявил, что решение Эрдогана провести военную операцию в Сирии не стало для него неожиданностью. Президент США напомнил об исторических связях между Сирией и СССР, а сегодня между Сирией и Россией. Он также сказал, что Курдская рабочая партия является террористической организацией, добавив, что она хуже, чем ИГИЛ.

Президент США также выразил убеждение в успешности предстоящей встречи вице-президента Пенса и госсекретаря Помпео с лидером Турции с целью разрешения кризиса.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию в Сирии на восточном берегу Евфрата, она получила название "Источник мира". Раньше это была зона американского военного влияния, а Отряды народной самообороны (YPG) в этом регионе были важным союзником США в борьбе против террористов ИГИЛ.

В начале октября президент США Дональд Трамп де-факто дал зеленый свет турецкому наступлению, что вызвало резкую критику не только со стороны демократов, но и республиканцев. В YPG назвали поведение США "ударом в спину".

Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским войскам покинуть северную Сирию.