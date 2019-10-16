Правительство Джонсона впервые признало, что попросит ЕС об отсрочке Brexit

Это произойдет, если не удастся заключить сделку к субботнему сроку.

Правительство премьер-министра Бориса Джонсона впервые признало, что попросит ЕС об отсрочке Brexit в случае если не удастся заключить сделку к субботнему сроку. Об этом сообщает Independent.

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Стивен Барклай также признал, что правительство выполнит обязательство, которое оно дало шотландскому суду в прошлом месяце о приостановке парламента.

«Я подтверждаю, что правительство будет соблюдать то, что изложено в этом письме», - сказал Барклай комитету депутатов.

Напомним, в начале сентября Джонсон заявлял, что "скорее умрет в канаве, чем попросит ЕС отсрочить Brexit". Он также заявил, что внеочередные парламентские выборы, которые он хочет организовать 15 октября, - это "единственный способ решить вопрос Brexit".

4 сентября депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября. Джонсон обещал вывести Битанию из ЕС 31 октября, независимо от того, удастся ли ему заключить соглашение с Брюсселем.

2 октября Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь призвал к выходу его страны из состава Европейского Союза и презентовал план новой сделки по Brexit. Он также заявлял, что не хочет покидать ЕС без соглашения. Однако Европарламент отверг предложение Великобритании.