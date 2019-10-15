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Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению антироссийских санкций

МИД Украины попросил усилить санкции из-за недавних "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению антироссийских санкций
Фото: Укринформ

Санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений", - написал он в твиттере.

Пристайко также отметил, что МИД Украины попросил усилить санкции из-за недавних так называемых "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Накануне Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС". Он проинформировал партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандской формате".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала представленный Пристайко план по урегулированию на Донбассе "удовлетворительным".

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