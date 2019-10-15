Пристайко заявил о консенсусе с главами МИД ЕС по сохранению антироссийских санкций

Санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений", - написал он в твиттере.

Пристайко также отметил, что МИД Украины попросил усилить санкции из-за недавних так называемых "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Накануне Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС". Он проинформировал партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "нормандской формате".

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала представленный Пристайко план по урегулированию на Донбассе "удовлетворительным".