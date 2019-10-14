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Могерини назвала представленный Пристайко план по урегулированию на Донбассе "удовлетворительным"

Совет ЕС увидел "позитивное развитие" ситуации.

Могерини назвала представленный Пристайко план по урегулированию на Донбассе "удовлетворительным"
Фото: EPA/UPG

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает представленный министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко план урегулирования на Донбассе "удовлетворительным".

Об этом Могерини заявила на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества в Люксембурге, передает РБК-Украина.

"Мы увидели от него достаточно всеобъемлющий план и, я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства по реформам, а также относительно того, как решать конфликт на Донбассе", - сказала Могерини.

Кроме того, она отметила, что Совет ЕС увидел "позитивное развитие" ситуации.

"Мы увидели некоторое позитивное развитие и хотим поддержать его… Мы подтвердили украинскому министру приверженность Европейского союза поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины, а также приверженность поддержать повестку реформ", - добавила глава дипломатии ЕС.

Ранее сообщалось, что Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" и обсудил с ними подготовку к нормандской встречи.

Глава украинского МИД также пригласил главу ОБСЕ в Станицу Луганскую.

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