Чалый: центр принятия решений по международной политике переместился из МИД на Банковую

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый полагает, что центр принятия решений относительно международной политики переместился из Министерства иностранных дел в Офис президент.

Об этом дипломат заявил в эксклюзивном интервью LB.ua.

"Пока что у нас все происходит больше по инерции (пусть на меня не обижается новый министр иностранных дел Вадим Пристайко). Я надеюсь, ему удастся выровнять эту ситуацию, но считаю, что у нас центр принятия решений в вопросах внешней политики находится не в МИД, а в Офисе президента", - сказал он.

По словам Валерия Чалого, новая украинская администрация пока пытается использовать собственный ресурс, отказываясь при этом от инструментов традиционной дипломатии.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 10 октября призвал не умалять роль министра Пристайко. По его словам, участие сотрудников Офиса президента, в частности помощника президента Андрея Ермака, в международных делах связано с тем, что для решения всех вопросов попросту не хватает людей.