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Порошенко: День защитника Украины за пять лет закрепился в памяти украинцев

"Решение о новом празднике был абсолютно правильным".

Порошенко: День защитника Украины за пять лет закрепился в памяти украинцев
Фото: eurosolidarity.org

Бывший президент Петр Порошенко, который в 2014 году перенес День защитника Украины с 23 февраля на 14 октября, считает, что это было правильным решением.

Об этом говорится в его поздравлении по случаю праздника, которое обнародовала пресс-служба партии "Европейская солидарность". Ее лидером является Петр Порошенко.

"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда «зеленые человечки» уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю 23 февраля. За пять лет 14 октября врезалось в украинскую историческую память. Следовательно, решение о новом празднике был абсолютно правильным", - сказал Порошенко.

Напомним, что 14 октября для Дня защитника Украины выбрали потому, что это была одна из самым важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.

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