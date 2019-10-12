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Порошенко: Москва не смогла остановить признание ПЦУ

"Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных".

Порошенко: Москва не смогла остановить признание ПЦУ
Фото: пресс-служба президента

Бывший президент Петр Порошенко прокомментировал решение собора Элладской церкви признать автокефалию Православной церкви Украины.

"Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. Верю, что в конечном итоге все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - говорится в фейсбуке экс-президента.

Напомним, что процесс создания Православной церкви Украины начался при Порошенко. Он лично встречался с вселенским патриархом Варфоломеем и убеждал его предоставить томос об автокефалии

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Пока что ее официально признали только Константинопольская и Элладская церкви. Де-факто это также сделала Александрийская церковь, ее представители уже проводят сослужение с ПЦУ.

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