Порошенко: Москва не смогла остановить признание ПЦУ

Бывший президент Петр Порошенко прокомментировал решение собора Элладской церкви признать автокефалию Православной церкви Украины.
"Православная церковь Эллады признала Православную церковь Украины как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей. Верю, что в конечном итоге все православные церкви признают свою украинскую сестру и войдут в полное общение с ней. Москва не смогла остановить и этот процесс. Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных", - говорится в фейсбуке экс-президента.
Напомним, что процесс создания Православной церкви Украины начался при Порошенко. Он лично встречался с вселенским патриархом Варфоломеем и убеждал его предоставить томос об автокефалии.
ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.
Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.
Пока что ее официально признали только Константинопольская и Элладская церкви. Де-факто это также сделала Александрийская церковь, ее представители уже проводят сослужение с ПЦУ.