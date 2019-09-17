Александрийская православная церковь де-факто признала ПЦУ

Африканский епископ из Мозамбика сослужил украинским священникам в Греции.

Православная церковь Украины заявила, что ее де-факто признала Александрийская православная церковь.

11-14 сентября делегация ПЦУ посетила Грецию, где приняла участие в торжественном богослужении по случаю храмового праздника в селе Осса возле Салоник.

В нем приняли участие иерархи четырех православных церквей: Константинопольской, Элладской, Украинской, а также Александрийской, которую представлял епископ Мозамбикский Хризостом (Карангунис).

"Эта божественная литургия имеет большое значение, ведь участием в ней архиерея из Южной Африки было засвидетельствовано евхаристическую единство, а следовательно и фактическое признание Православной церкви Украины еще одной поместной церковью - патриархатом Александрии и всей Африки", - говорится в заявлении ПЦУ.

Напомним, ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний.

Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Московский патриархат отказался признать Православную церковь Украины. Его примеру последовали зависимые от Москвы Антиохийский патриархат, Православная церковь Чешских и Словацких земель, Польская православная церковь, а также союзная РПЦ Сербская церковь.

Другие православные церкви пока не определились со своим отношением к ПЦУ.

Элладская православная церковь с лета 2019 года находится в процессе юридического признания Православной церкви Украины.