Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
ГлавнаяОбществоВойна

В мае-августе на Донбассе погибли 8 мирных жителей, 60 получили ранения

Мониторинговая миссия ООН обнардовала данные за три месяца.

В мае-августе на Донбассе погибли 8 мирных жителей, 60 получили ранения
Фото: EPA/UPG

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатирует, что 8 мирных жителей погибли и 60 были ранены на Донбассе в период с 16 мая по 15 августа. Об этом сегодня на брифинге заявила председатель миссии Матильда Богнер.

По данным миссии, 56 мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, обстрелов стрелковым оружием и лёгким вооружением. 46 обстрелов были зафиксированы на территории, контролируемой вооруженными группами.

9 жертв было зафиксировано на территории, контролируемой правительством, 1 - на нейтральной территории.

Трое гражданских погибли и 9 получили ранения из-за мин и взрывоопасных веществ по обе стороны от линии соприкосновения.

"Три месяца, охваченные докладом, были отмечены наименьшим количеством жертв среди гражданского населения по сравнению с аналогичными периодами всех предыдущих лет конфликта. Между тем, люди, которые получили ранения, похоронили близких или лишились дома, до сих пор не получили компенсацию за эти невосполнимые утраты", - отметила Богнер.

Всего за весь период конфликта по состоянию на 15 августа погибли, по меньшей мере, 3339 человек.

Напомним, по информации Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций, с 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 были ранены на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также