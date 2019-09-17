Ночью под Киевом сожгли дом бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" - сообщила она theБабелю.

По словам Гонтаревой, в момент пожара в доме никого не было. Никто не пострадал.

Она рассказала, что охранник дома видел, как бросили бутылку и сразу вызвал полицию и пожарных.

Обновление 9:45. Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Об этом сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович, пишет агентство "Украинские новости".

Дело открыто по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса - умышленное повреждение имущества. "Сейчас ищем того человека, который поджог дом", - сказал Жукович.

Обновление 11:28. Позже на брифинге спикер полиции сообщил, что версия с поджогом является основной, но не исключаются и другие - в том числе короткое замыкание.

"Было незаконное проникновение на территорию неизвестного лица, которое, возможно, и совершило поджог. Мы осматриваем видео с камер наблюдения, которые есть в усадьбе", - сказал он.

При этом Жукович не подтвердил версию Гонтаревой о коктейле Молотова. По его словам, на пожарище нашли зажигательную светошумовую ракету и некоторые другие вещественные доказательства. "Возможно, и самодельные устройства какие-то были. Для этого работала криминалистическая лаборатория, которая брала образцы, чтобы установить, были ли там легковоспламеняющиеся материалы", - сказал он.

Он рассказал, что дом сгорел очень быстро, так как был сделан из дерева.

По словам Жуковича, еще до сентября на объекте Гонтаревой было шесть охранников, но в последнее время остался только один. "Он и вызвал ГосЧС и полицию и сообщил, что слышал шум, после чего началось горение", - рассказал спикер полиции.

Напомним, что Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года Гонтарева попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

12 сентября сотрудники ГБР вломились в ее квартиру в центре Киева.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.