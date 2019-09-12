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Силовики вломились в киевскую квартиру Гонтаревой

Экс-глава НБУ заявила, что дверь взломали ломом.

Силовики вломились в киевскую квартиру Гонтаревой
Фото: EPA/UPG

Сотрудники правоохранительных органов в четверг устроили обыск по месту регистрации экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом она сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера Приватбанк, сегодня я", - сказала Гонтарева.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ и ГБР о месте моего проживания в Лондоне", – подчеркнула Гонтарева.

Директор ГБР Роман Труба ранее в четверг сообщил об обысках на "Укроборонпроме" в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц НБУ в 2016 году.

Напомним, что Валерия Гонтарева сейчас проживает в Великобритании, так как после увольнения из НБУ получила место в Лондонской школе экономики.

В конце августа 2019 года Гонтарева попала в Лондоне под машину и была госпитализирована. Ей предстоит длительный курс реабилитации после полученных травм.

В начале сентября 2019 года в центре Киева сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

Экс-глава НБУ заявляла, что если ее "продолжат гнобить", она будет просить политическое убежище в Великобритании.

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