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Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в четырех областях

Президент продолжает перестановки в областных главках.

Зеленский назначил руководителей управлений СБУ в четырех областях
Фото: ssu.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 12 сентября назначил четырех начальников региональных управлений Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указах №№688-691.

Николай Найдич возглавил СБУ в Харьковской области, Виталий Герсак - в Николаевской, Борис Безрукий - в Запорожской, Виталий Монастырецкий - в Черновицкой.

Кроме того, указами №№684-687 уволены с должностей начальник СБУ в Харьковской области Андрей Носач, в Тернопольской области - Виталий Найда, в Николаевской области - Юрий Пасика, в Ивано-Франковской области - Петр Дидух.

Напомним, что 12 сентября Зеленский также назначил первого заместителя главы СБУ. Должность получил Владислав Бухарев, который раньше был главой Службы внешней разведки.

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