Регламентный комитет вызвал Геращенко "на ковер" из-за "зеленых человечков" (документ)

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады пригласил на заседание 12 сентября депутата от "Европейской солидарности" Ирину Геращенко.

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

"Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно), но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала", - отметила Геращенко.

По ее мнению, "у нас пока есть свобода слова и свобода выражения".

"А на месте регламентного и вождей слуг я бы занялась своими собственными кнопкодавами", - отметила депутат.

На заседании Верховной Рады 10 сентября Геращенко назвала депутатов от партии "Слуга народа" "зелеными человечками" и "югендом". Инцидент произошел во время выступления Ирины Геращенко в ходе обсуждения законопроекта №1043. Она заявила, что "5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент".