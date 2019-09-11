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Освобожденные в рамках обмена украинцы получат новые ID-паспорта

Миграционная служба организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса.

Бывшие политзаключенные, которые вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена, в ближайшее время получат ID-паспорта.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Новые документы получат освобожденные 7 сентября военные моряки и политзаключенные, которые потеряли их во время пребывания в плену или содержания в заключении на территории РФ или если есть необходимость в их обновлении", - написала омбудсмен на своей странице в Facebook.

Денисова сообщила, что Государственная миграционная служба Украины организовала выезд мобильного пункта паспортного сервиса к местам, где освобожденные украинцы проходят лечение.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Павел Гриб, Владимир Балух, Станислав Клых, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Артур Панов.

Все освобожденные политзаключенные из РФ украинцы продолжают получать необходимую медицинскую помощь. 10 сентября Эдему Бекирову сделали операцию.

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