Эдему Бекирову сделали тяжелую операцию, - Денисова

Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову во вторник сделали серьезную операцию. Об этом Денисова рассказала сегодня днем в эфире телеканала "Прямой, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, все освобожденные политзаключенные из РФ украинцы продолжают получать необходимую медицинскую помощь.

"Сегодня сделали тяжелую операцию Бекирову. Примерно час назад она завершилась и мы молимся, чтобы он выздоровел", - подчеркнула омбудсмен.

Другой освобожденный из России украинский политзаключенный журналист "Укринформа" Роман Сущенко на данный момент походит медицинское обследование.

Олег Сенцов прошел обследование, однако отказался в медицинской помощи, отметив, что он здоров и хочет, чтобы в больницу попала его мама. "И так и есть: его мама сейчас находится в "Феофании", - добавила Денисова.

Она отметила, что освобожденные военные моряки тоже еще находятся в военном госпитале, где проходят медобследование.

Напомним, украинская сторона очень часто акцентировала внимание на состоянии здоровья Эдема Бекирова, когда он был в заключении РФ. 11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести Бекирова в больницу, но оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

16 августа сообщалось, что Бекиров не смог принять участие в заседании оккупационного верховного суда Крыма из-за сильных болей в спине.

После этого его дважды вывозили в симферопольскую больницу на медобследование.У него 1 группа инвалидности и несколько хронических болезней.Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Вчера, 9 сентября сообщалось один из освобожденных пленных, кому нужно отдельное лечение, является Станислав Клых. Его уже направили в специализированное отделение военного госпиталя.