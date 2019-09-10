Потрапили у ДТП – що далі?

Дорожньо-транспортна пригода може статись із кожним водієм. Такі ситуації не завжди залежать від професійності чи уважності автовласників.

Фото: kiev.informator.ua

Так було і з Олексієм, який має уже майже 25 років безперервного досвіду водіння. Через неуважність пішохода, котрий, відволікшись на телефон, вийшов на дорогу на червоне світло, Олексій в’їхав у сусіднє авто, щоб уникнути наїзду на пішохода. На щастя, ніхто не постраждав та й автомобілі лише з незначними подряпинами. Водії дійшли взаємної згоди та склали Європротокол.

Тому найголовніше, що варто робити, коли сталась ДТП, – зберігати спокій та пам’ятати кілька чітких кроків, які одразу потрібно зробити.

Крок 1. Обов’язково з’ясуйте, чи не травмовані люди внаслідок ДТП. У разі наявності таких, негайно викличте швидку допомогу та реально оцініть можливість надання першої невідкладної допомоги до приїзду швидкої.

Крок 2. Залишайтесь на місці пригоди. Вам необхідно увімкнути аварійну сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки («червоний трикутник»).

Крок 3. З’ясуйте, чи можливо вирішити питання на місці шляхом підписання Європротоколу. Такий варіант можливий, якщо:

- винуватець визнає свою провину, тверезий і має діючий страховий поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (Автоцивілка);

- сума збитку не перевищує 50 000 гривень;

- пошкоджено лише автомобіль.

Крок 4. Повідомте про дорожньо-транспортну пригоду орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції, запишіть прізвища та адреси очевидців та чекайте прибуття поліцейських.

Порядок дій у разі настання дорожньо-транспортної пригоди визначений пунктом 2.10. «Правил дорожнього руху». Такий порядок розповсюджується на усіх без виключення водіїв, у тому числі й осіб, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами.

По приїзді співробітників патрульної поліції не поспішайте визнавати свою провину. Слідкуйте за тим, щоб у протокол внесли максимальну кількість обставин пригоди. Ніколи не погоджуйтесь підписувати порожні, недописані документи та документи, зміст яких незрозумілий.

Працівники поліції мають скласти такі документи:

- Протокол огляду місця пригоди;

- Схема місця аварії (прослідкуйте, чи правильно на ній зображені автомобілі й місце зіткнення; якщо щодо останнього не можна дійти згоди, мають бути замальовані обидва);

- Пояснення учасників пригоди та свідків (у разі їх наявності);

- Довідка про участь у дорожньо-транспортній пригоді (необхідна для того, щоб звернутись до страхової компанії; варто одразу запитати, де можна потім її отримати);

- Показання технічних приладів (у разі їх наявності);

- Протокол огляду на алкогольне сп’яніння (необов’язково).

Потім ці документи направляються до суду

Слід зауважити, що працівники поліції можуть тимчасово вилучити права водія. Та не нервуйте, бо позбавити власника авто права керувати автомобілем вправі лише суд, працівник поліції має право лише тимчасово забрати посвідчення, натомість видавши водію тимчасовий дозвіл на керування авто, строк якого обмежується трьома місяцями. Крім того, факт вилучення посвідчення обов’язково має бути зафіксований у протоколі про адміністративне правопорушення.

Пам’ятайте, що інспектор складає протокол на того водія, який, на його думку, порушив правила. Однак, хто винен в аварії, вирішує тільки суд.

Основні судові справи, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами – це майнові спори. Після того як інспектор оформляє і видає сторонам усі документи, справу передають до суду. Такі справи розглядаються судом за місцем пригоди або судом за місцем проживання позивача. В суді рішення виноситься на основі документів, складених на місці пригоди, показів свідків, а також фотографій та відеоматеріалів.

Дорожньо-транспортні пригоди – один із найбільших ризиків у сучасному суспільстві. Згідно зі статистикою, великий водійський стаж не лише не зменшує вірогідності потрапити в аварію, а й, навпаки, збільшує її. Тому, кожному, хто водить машину, варто знати, що робити після ДТП.

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