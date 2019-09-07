Олегу Сенцову подобрали обменный эквивалент. Это не только заголовок в российской газете “Коммерсантъ”, это краткая и емкая суть обменного процесса между Украиной и Россией . Киев возвращает своих героев, Москва - безымянное пушечное мясо.

Новостные сводки российских медиа 7 сентября были переполнены заголовками, как-то “Олег Сенцов на родине”, “Сенцов на свободе”. И изредка - “Кирилл Вышинский прибыл в Москву”.

Заметка в Коммерсанте

Кто не знает имени Олега Сенцова? Еще бы - Украина рассказывала о режиссере и о сотни других пленных с самых высоких трибун, откуда слышно было всему миру.

О них говорили на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на заседании Европарламента в Страсбурге.

Фото: Макс Левин

Что делала Россия? Неустанно повторяла - их там нет. И выжидала, чтобы подозреваемых в Гааге было меньше. Кремль раз за разом отрекался от своих, посланных на оккупированный Донбасс убивать, на подконтрольную Украине территорию - устраивать теракты или шпионить. Не гордиться же ими.

Их там нет, повторяли по телевизору. Нечего и запоминать, вторили зрители.

Украинцы устраивали акции с требованием освободить пленных, зная, конечно же, их имена и истории. Россияне молчали, изредка выкрикивая фамилию Вышинский.

Фото: Макс Левин

Украинцы громко встречали своих пленных в “Борисполе”. Во “Внуково” пропагандисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева ждали лишь Вышинского. К другим “соотечественникам” с огромными клетчатыми сумками интереса не проявляли. Не спрашивали русских, как те заблудились на востоке Украины; не интересовались у украинцев, как они вступили в ряды “ЛДНР”. Да и полного списка “своих” российские власти так и не опубликовали.

Президент Владимир Зеленский ждал украинцев у трапа самолета и пожимал каждому из освобожденных руку. В это время президент России Владимир Путин отмечал День Москвы. Его спикер Дмитрий Песков сказал журналистам, что российский лидер не собирается встретиться с переданными Украиной гражданами. Отчего же?

РИА Новости

Отчего же, Владимир Владимирович, вы не хотите пожать руку гражданке Украины Юлии Просоловой, подорвавшей полковника СБУ Александра Хараберюша?

Неужто вы не хотите поблагодарить российского военного Виктора Агеева, верно служившего вам на Донбассе?

Может расспросите Евгения Мефедова о столкновениях в Одессе 2 мая 2014?

Лично узнаете у шпиона Станислава Ежова секреты, добытые в Кабмине Владимира Гройсмана?

Спросите у граждан Украины, почему они и не очень-то хотели возвращаться к вам?

Не потому ли, что вам послужили, а героями на “Родине” так и не стали?

Но какая Родина, такие и “герои”.