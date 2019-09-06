Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
ГлавнаяБлогиБлог Павла Козирєва

О политике в местном самоуправлении

Прочитал маленькую новость о большом городе. Мэр вынес на сессию вопрос - нужно утвердить кредит, который выдает Европейский банк реконструкции и развития, под гарантии города, на покупку 60-ти троллейбусов. Новых.

Провалили.

Пущай, говорят, на маршрутках ездят!

А там уже - подготовительная работа, проект кредитного договора, приезды представителей... Все медным тазиком!

Прямые выборы мэра и партийные - депутатов. Как работать, когда ты /мэр/ отвечаешь за все /в глазах жителей/, а решения принимают те, кто ни за что не отвечает?

Последние годы "партийная тема" стала очень модной. Но, как это часто бывает в погоне за модой, отстал здравый смысл. В результате появился и начал крепнуть мутант, такой себе "партийно-мажоритарный". Со всеми присущими нездоровой смеси пороками.

Итак, в нашей стране жители выбирают себе мэра прямым /мажоритарным/ голосованием. И выбирают ему партийный /пропорциональный/ городской совет. Для жителей за все отвечает мэр. Но! Решения принимает совет. А он отвечает перед партиями. Возникает системный конфликт мэр-горсовет. А в городах, где таковой отсутствует - либо мэр партийный и его партия в большинстве /редко/, либо он вынужден потакать партиям в ущерб громаде /часто/. Вот такой, хронически больной мутант.

Вывод.

У мажоритарного, избранного прямым голосованием, мэра должен быть мажоритарный! горсовет. Как мэр я работал с четырьмя созывами советов. И с чисто мажоритарным, и с чисто партийно-пропорциональным, и с 50/50. Самый эффективный и адекватно представляющий жителей - чисто мажоритарный! Именно поэтому я - в числе многих категорических противников политики в местном самоуправлении.

Но!

Если мы так уж хотим партии в местных советах - такая система тоже рабочая. И примеров масса. Однако есть нюанс. При этой системе мэра выбирают не жители прямым голосованием, а депутаты среди себя. Мэр фигура политическая, важная... Он открывает мероприятия, «режет ленточки» и принимает гостей. Городским хозяйством занимается профессиональный сити-менеджер. Повторяю - система рабочая!

В общем - либо прямые выборы мэра и депутатов, либо партийная система и сити-менеджер.

ГЛАВНОЕ - НЕ СМЕШИВАТЬ!

И еще.

Если мы говорим "А" - парламент должен формироваться по партийным спискам, то нужно говорить "Б" - он должен быть ДВУХПАЛАТНЫМ!

Но об этом, как-нибудь, в другой раз.

Павло Козирєв Павло Козирєв , Голова Асоціації малих міст України
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также