О политике в местном самоуправлении

Прямые выборы мэра и партийные - депутатов. Как работать, когда ты /мэр/ отвечаешь за все /в глазах жителей/, а решения принимают те, кто ни за что не отвечает?

А там уже - подготовительная работа, проект кредитного договора, приезды представителей... Все медным тазиком!

Прочитал маленькую новость о большом городе. Мэр вынес на сессию вопрос - нужно утвердить кредит, который выдает Европейский банк реконструкции и развития, под гарантии города, на покупку 60-ти троллейбусов. Новых.

Последние годы "партийная тема" стала очень модной. Но, как это часто бывает в погоне за модой, отстал здравый смысл. В результате появился и начал крепнуть мутант, такой себе "партийно-мажоритарный". Со всеми присущими нездоровой смеси пороками.

Итак, в нашей стране жители выбирают себе мэра прямым /мажоритарным/ голосованием. И выбирают ему партийный /пропорциональный/ городской совет. Для жителей за все отвечает мэр. Но! Решения принимает совет. А он отвечает перед партиями. Возникает системный конфликт мэр-горсовет. А в городах, где таковой отсутствует - либо мэр партийный и его партия в большинстве /редко/, либо он вынужден потакать партиям в ущерб громаде /часто/. Вот такой, хронически больной мутант.

Вывод.

У мажоритарного, избранного прямым голосованием, мэра должен быть мажоритарный! горсовет. Как мэр я работал с четырьмя созывами советов. И с чисто мажоритарным, и с чисто партийно-пропорциональным, и с 50/50. Самый эффективный и адекватно представляющий жителей - чисто мажоритарный! Именно поэтому я - в числе многих категорических противников политики в местном самоуправлении.

Но!

Если мы так уж хотим партии в местных советах - такая система тоже рабочая. И примеров масса. Однако есть нюанс. При этой системе мэра выбирают не жители прямым голосованием, а депутаты среди себя. Мэр фигура политическая, важная... Он открывает мероприятия, «режет ленточки» и принимает гостей. Городским хозяйством занимается профессиональный сити-менеджер. Повторяю - система рабочая!

В общем - либо прямые выборы мэра и депутатов, либо партийная система и сити-менеджер.

ГЛАВНОЕ - НЕ СМЕШИВАТЬ!

И еще.

Если мы говорим "А" - парламент должен формироваться по партийным спискам, то нужно говорить "Б" - он должен быть ДВУХПАЛАТНЫМ!

Но об этом, как-нибудь, в другой раз.