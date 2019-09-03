Представники окремих територій чи бойовики з окупаційної адміністрації?

Вчора офіційний сайт Офісу Президента Зеленського поширив новину про те, що Україна розпочинає відновлення мосту у Станиці Луганській. Головне у цій новині те, що бойовиків з незаконних збройних формувань та представників окупаційної адміністрації устами Офісу Президента нарекли «представниками окремих територій Луганської області України».

Може прикра помилка?

Схоже, що ні. Таки елемент інформаційної «зеполітики». Бо за кілька годин новина була продубльована на офіційному сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації з тотожною дефініцією, де представників терористичної так званої «ЛНР» повторно охрестили «представниками окремих районів Луганської області».

Закон?

Чи мають законне право посадові особи на такі висловлювання? Скажете так, адже Закон України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», ухвалений 16 вересня 2014 року (зі змінами) на виконання перших «Мінських» містить словосполуку «окремі райони Донецької та Луганської областей».

Та насправді – диявол завжди криється у деталях. Навіть у вищевказаному законі жодного словосполучення «представники окремих районів/територій» ви не знайдете. Ба, навіть більше, – в цьому документі, який більш відомий під назвою «Закон про особливий статус Донбасу» є вислів «представники органів місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей».

Але! Власне «представниками», репрезентантами хтось там може стати лише опісля проведення місцевих виборів в «окремих районах». Зацитую головну умову проведення виборів (їх дуже багато): «виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України».

Отже, на сьогодні не може бути жодних офіційних «представників окремих районів». Не видавайте бажане за дійсне.

Чому так сталося?

Повторюся, немає підстав думати про те, що має місце прикра помилка пресслужби Глави держави, продубльована райтерами Луганської військово-цивільної адміністрації (до речі, досі не виправлена).

Мова йде про звичайнісінький прийом з ІПСО, який команда Президента умисно застосовує задля зміщення фокусу уваги та пом’якшення ставлення до терористів. Найбільш яскравий приклад такого прийому – коли Адміністрацією Буша було заміряно початок негативного ставлення у власній країні до війни США і союзників в Іраку було прийнято рішення «згладжувати» акценти у медіа. Так, на сайті ББС відома на весь світ обкладинка на фоні пожежі бомб змінила надпис з «Війна в Іраку» на «Криза в Іраку». Та що там якісь аватарки, – офіційну назву операції змінили з «Operation Iraqi Liberation» на «Operation Iraqi Freedom».

Тому, звісно, не йдеться про жодні реальні перспективи відновлення мосту в Станиці, а йде «промацування» на суспільні реакції заміни статусу бойовиків з терористичної окупаційної «ЛНР» на «представників окремих районів».

Із законністю дефініцій Президентської #зекоманди розібралися.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Мораль?

А от моральний бік справи куди більш однозначний.

Ну от не мають права перші особи на такі люб’язні обмовки в час, коли на фронті російсько-української війни далі гинуть наші Герої. Саме другого вересня Штаб операції Об’єднаних Сил поширив інформацію про загибель ще одного військовослужбовця внаслідок ворожого обстрілу.

І взагалі, про яке розведення і про який міст може йти мова, коли ночами Станицю Луганську обстрілюють зі стрілецької зброї? Скільки ще цю жуйку жуватимуть, спостерігаючи за вояжами непанів типу Дейнеги, бойовиків зі зброєю з пов’язками СЦКК і решти ганьби, що не потрапляє в жодні, навіть соціальні медіа.

Врешті, для того, щоби команда Офісу Президента України не забувала, чиї дії коментує по інший бік Сіверського Дінця у Станиці Луганській, процитую їм статтю 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»: «Тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль».

ПС.

І з урахуванням твердого курсу на імідж Лукашенка, що навіяно десятками доручень за підсумками вчорашньої наради з силовиками, взагалі рекомендував би Президенту України Володимиру Зеленському вдатися до іншої поведінки. Після чергового ворожого обстрілу, внаслідок яких гинуть українські громадяни, можна дати доручення військово-цивільним адміністраціям ухвалити рішення про закриття КПВВ і невідкладно скликати ТКГ для врегулювання ситуації. Бо соромно вже дивитися на цей цирк з «розведенням» у Станиці та «відновленням мосту і єднанням Луганщини».

Обговорення підтримую на сторінці у фейсбуці