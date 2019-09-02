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На Донбассе погиб украинский военный

Боевики совершили 7 обстрелов.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: Макс Левин

В понедельник, 2 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов со стороны боевиков. Противник применял запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, а также минометы калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил в близи Водяного, Тельманово, Лебединсого и Новомихайловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксирован обстрел вблизи Новотошковского. Боевики применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Напомним, накануне в зоне ООС было зафиксировано 15 обстрелов.

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