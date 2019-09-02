Полиция разыскивает нападавшего на главреда винницкого издания "Вежа"

Полиция разыскивает 27-летнего жителя Винницы, который 31 августа избил главреда винницкого издания «Вежа» Андрея Качура. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Качор сообщил, что 31 августа около 2:00 ночи, находясь возле одного из развлекательных заведений Винницы, неизвестный нанес ему один удар в область головы.

По этому факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Окончательная правовая квалификация события будет предоставлена после проведения всех необходимых следственных действий.

Качур утверждает, что перед избиением нападающий спрашивал о видеоблоггере Анатолие Шарие.

«Он (нападающий) подошел ко мне и начал спрашивать, почему я называю сторонников Шария сепаратистами. Он заявил, что сам является сторонником Шария и что ему это неприятно, начал искать на телефоне мои статьи. Далее он стал хватать меня за руки и нанес удар», — сказал Качор в комментарии «Громадському».

1 сентября Шарий опубликовал в Youtube видео, на котором молодой человек по имени Артем с размытым лицом называет себя участником столкновения с Качором и дает свою версию произошедшего.

По его словам, он спросил у Качора, почему тот называет людей сепаратистами. После этого, Качур, будучи пьяным якобы озверел и схватил мужчину за руку. Представившийся Артемом, утверждает, что вырвался и дал журналисту пинка так, что тот упал на мостовую.

Качур заявил, что, судя по голосу, с вероятностью 99% на видео, опубликованном у Шария, был тот самый нападающий. Рассказывая свою версию конфликта, журналист отметил, что на него набросился один парень, а двое его друзей стояли у входа в кафе и не участвовали.

Ранее Качор заявлял, что в ночь нападения неизвестный ударил его в лицо. Качор получил ушиб мягких тканей, признаки сотрясения мозга и гематомы. Журналист связал нападение с угрозами, которые он получает от сторонников Шария с июля 2019 года за новость о сожжении агитации «Партии Шария» в Виннице. Шарий выпустил несколько роликов про журналиста и его семью.

В своем фейсбуке Качур заявил, что в ходе этого дела открываются интересные детали, связанные с полицией и Шарием.

Он отметил, что полиция не находит связи между нападающим, которого по словам журналиста якобы нашли, и Шарие. При том, что нападающий сам давал интервью самому Шарию, в котором подтвердил, что конфликт начался именно из-за блоггера.

«Шарий сообщил точное время моего повторного обращения в полицию. Интересно, откуда у блогера, который боится въезжать на территорию Украины и работает на РФ, внутренняя информация из винницкого городского отдела полиции?», - написал журналист.

Он также заявил, что несколько часов назад общался со следователем по этому делу, однако он ничего не рассказал потерпевшему. «Человек отказался отвечать на любые вопросы вообще, даже сообщить, действительно ли они выяснили личность нападавшего, не говоря об остальных деталей», - отметил Качур.

По его словам, направление на прохождение судмедэкспертизы ему выдали на четвертый день после происшествия. Журналист также хотел объединить дела по факту угрозы с делом об избиении, однако полиция отказалась объединять их в одно производство.

Напомним, 28 августа в Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина" Олега Решетняка. Журналист рассказывал о проблеме незаконной вырубки лесов на территории области.

Охранники предприятия закрывали объектив камеры, толкали девушку-оператора, расшатывали автомобиль, на котором приехала съемочная группа. Когда журналист телеканала пытался снять происходящее на телефон, мужчины догнали его, повалили на землю, выбили из рук телефон и нанесли телесные повреждения. Медики диагностировали у журналиста ушибы внутренних органов и синяки.

В результате двух подозреваемых по этому делу суд отправил под домашний арест.