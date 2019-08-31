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Двух подозреваемых в нападении на журналиста "112 канала" суд отправил под домашний арест

Уголовное производство открыто по четырем статьям.

Двух подозреваемых в нападении на журналиста "112 канала" суд отправил под домашний арест
Фото: Facenews.ua

Суд отправил под домашний арест двух подозреваемых в нападении на журналиста "112 канала" в Харьковской области. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"58-летнему подозреваемому Золочевский районный суд избрал круглосуточный домашний арест, 33-летнему - ночной домашний арест", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по четырем статьям: ч.3 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч.1 ст. 186 (грабеж), ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

За совершение таких преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, на съемочную группу телеканала "112 Украина" напали в прямом эфире во время включения из территории лесхоза "Гутянский". Журналист рассказывал о проблеме незаконной вырубки лесов на территории области.

Охранники предприятия закрывали объектив камеры, толкали девушку-оператора, расшатывали автомобиль, на котором приехала съемочная группа. Когда журналист телеканала пытался снять происходящее на телефон, мужчины догнали его, повалили на землю, выбили из рук телефон и нанесли телесные повреждения. Медики диагностировали у журналиста ушибы внутренних органов и синяки.

Ранее сообщалось, что прокуратура подозревала в нападении на журналиста троих местных жителей

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