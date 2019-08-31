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В Стрые водитель сбил отца с двумя детьми: 4-месячный мальчик умер, 2-летняя девочка в больнице

ДТП произошло в пятницу около 20 часов.

В Стрые водитель сбил отца с двумя детьми: 4-месячный мальчик умер, 2-летняя девочка в больнице
Фото: pohnews.org

В Стрые водитель «Фольксваген Т-5» сбил отца с двумя маленькими детьми, в результате аварии 4-месячный мальчик умер в больнице. Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло около 20 часов в пятницу, 30 августа, на улице Галицкой.

"Водитель автомобиля «Фольксваген Т-5», 60-летний житель города Моршин, совершил наезд на 40-летнего местного жителя и двух его несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 4-месячный мальчик умер от полученных травм в больнице. Его двухлетнюю сестру и отца госпитализировали. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы губы и лобной области. У отца - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и другие телесные повреждения.

Водитель автомобиля задержан.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Стрые подросток попал в реанимацию после попытки сделать селфи на крыше поезда

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