Труднощі виховання
Труднощі виховання
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
​Картковий будинок у Дрогобичі. Пошук живих і винних
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В пригороде Львова горело предприятие, где хранится пластик и растворители (Обновлено)

В результате пожара пострадало два сотрудника предприятия, погибших нет.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

В селе Чишки возле Львова днем 30 августа возник масштабный пожар на предприятии "Ника-Друк", которое занимается торговлей упаковочными материалами, растворителями, специализированными красками.

Об этом сообщил руководитель ОО "Варта 1", депутат Львовского горсовета Игоря Зинкевича.

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Фото: facebook/Головне управління ДСНС України у Львівській області

Возгорание началось около 13:50. Свидетель пожара в фейсбуке заявил, что огонь охватил основные корпусы предприятия, технику. По его словам, тепло огня ощущается на расстоянии нескольких сотен метров.

На место пожара отправились спасатели и бригады скорой помощи.

Обновление. Пожар в одноэтажном складском здании на территории химпредприятия локализован. В результате пожара пострадало два сотрудника предприятия.

ГосЧС сообщает, что по состоянию на 15:44 пожар был локализован на площади 2 тыс кв м. К тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники ГСЧС.

Глава ведомства Николай Чечеткин уточнил, что площадь здания, в котором возник пожар, составляет 10 тыс кв м (100х100м).

Обновление 19:24. Спасатели ликвидировали пожар в 18:17.

По оперативной информации, огнем уничтожено грузовик и 3 легковых автомобиля. Обстоятельства возникновения пожара и причину возгорания выясняют правоохранители.

Группа специальных работ по радиационной, химической и биологической защите химико-радиометрической лаборатории Главного управления ГосЧС во Львовской области совершила 7 замеров воздуха по периметру территории складских помещений, на которой возник пожар. Предельной допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также