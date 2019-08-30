Оккупанты на Донбассе усиливают боевую подготовку войск, - разведка

Вражеские формирования подконтрольные РФ продолжают наращивать интенсивность боевой подготовки оккупационных войск на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, со ссылкой на главное управление разведки.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ завершается подготовка к проведению в начале сентября батальонных тактических учений с боевой стрельбой с привлечением артиллерийских и танковых подразделений. Предполагается, что контроль за ходом учений будет осуществлять командование Южного военного округа ВС РФ", - сказано в сообщении.

В разведывательных подразделениях российских оккупационных войск проводится отбор очередной группы кандидатов для направления на курсы снайперской и разведывательной подготовки на территории РФ.

Напомним, 22 августа сообщалось, что командование российских оккупантов увеличило количество снайперских пар на передовых позициях.