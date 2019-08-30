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Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"

СНБО приняло ряд решений по скорейшему принятию этой ракеты на вооружение и поставки.

Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М"
Фото: rnbo.gov.ua

Сегодня, 30 сентября на юге Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения. Об этом сообщается в пресс-центре СНБО со ссылкой на зама секретаря СНБО Сергея Кривоноса.

Он отметил, что СНБО приняло ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки этих ракет для реактивных систем залпового огня.

«Ольха-М» - разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет "Ольха-М" будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу.

Максимальная дальность полета ракеты "Ольха-М" - 130 километров. Это глубокая модернизация советской РСЗО 9К58 "Смерч" с корректируемым боеприпасом.

Напомним, предыдущие испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" проводились в конце мая этого года. Они также были успешными. Еще тогда сообщалось, что конечный срок принятия на вооружение ракет "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" – до конца года.

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