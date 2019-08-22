​Оккупанты увеличили количество снайперов в ОРДЛО, - разведка

Их подготовка осуществлялась бывшими и действующими военнослужащими РФ.

Согласно информации Главного управления разведки Министерства обороны, командование российских оккупантов увеличило количество снайперских пар на передовых позициях. Об этом заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник, передает "Укринформ".

"С целью нанесения потерь личному составу Объединенных сил противник увеличил количество снайперских пар в своих передовых подразделениях", - сказал Мотузяник.

По его словам, подготовка снайперов происходит под руководством российских инструкторов - бывших и действующих военнослужащих специального назначения Вооруженных сил РФ как на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, так же и в России.

Согласно информации украинской разведки, на прошлой неделе в подразделения российских боевиков вернулась очередная группа военнослужащих, которые прошли учебный курс на одном из полигонов в Ростовской области.

Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. В ходе обстрела был ранен один украинский военнослужащий.

Несмотря на это, по итогам встречи ТКГ в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что считает самым эффективным последнее перемирие на Донбассе.