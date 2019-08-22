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Эдема Бекирова из больницы снова вернули в СИЗО

27 августа его на неделю госпитализируют в неврологию для обследования.

Эдема Бекирова из больницы снова вернули в СИЗО
Фото: Crimean Human Rights Group\ФБ

Крымскотатарского политузника Эдема Бекирова, вывезенного 21 августа в симферопольскую больницу на медобследование, доставили обратно в СИЗО. Об этом сообщает на фейсбуке Крымская правозащитная группа со ссылкой на его жену Гульнару Бекирову.

Сообщается, что адвокат политзаключенного тоже подтвердил эту информацию. Он сообщил, что 27 августа его Эдема Бекирова планируют на одну неделю госпитализировать в неврологию для дальнейшего обследования.

Напомним, житель Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым 12 декабря 2018 года по сфабрикованному делу. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

16 августа сообщалось, что Бекиров не смог принять участие в заседании оккупационного верховного суда Крыма из-за сильных болей в спине.

У политзаключенного Бекиров 1 группа инвалидности и несколько хронических болезней.Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

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